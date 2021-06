Spalletti deciso, l’obiettivo a sinistra è Emerson: ecco il piano del Napoli

Time is now. Tra poco più di due settimane il calciomercato inizierà ufficialmente ed il Napoli lavora per chiudere quanto prima alcune trattative fondamentali. Difensore centrale, centrocampista e terzino sinistro saranno i punti chiave delle prossime operazioni in entrata. Spalletti, Giuntoli e De Laurentiis lavoreranno in maniera congiunta per evitare errori.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il nuovo tecnico azzurro ha una richiesta esplicita e decisa. Per il ruolo del terzino sinistro il most wanted resta Emerson Palmieri. Tanta qualità, un’intesa perfetta con Insigne in nazionale, capacità di spinta e buona fase difensiva. Inoltre il terzino ha giocato probabilmente la sua miglior stagione a Roma proprio con Luciano Spalletti.

Il Chelsea chiede per il suo cartellino circa 12 milioni. L’obiettivo di ADL e Giuntoli è quello di puntare sul buon rapporto con i Blues per un considerevole sconto. Infatti Emerson è in scadenza nel 2022 e c’è il rischio che vada via a zero l’anno prossimo. Per ora il Napoli attende, ma Spalletti resta categorico.