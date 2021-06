Spalletti valuta la permanenza in azzurro di Tutino e Ounas

Gennaro Tutino e Adam Ounas, dopo un’ottima stagione in prestito, rispettivamente al Crotone e alla Salernitana, torneranno in terra azzurra. Secondo l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, mister Spalletti è pronto a valutare una loro permanenza a Napoli: col ritiro tra Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro, tutta la squadra verrà analizzata dal tecnico toscano.

Tutino e le sue prodezze alla Salernitana

In questa stagione in prestito alla Salernitana, Gennaro Tutino ha segnato ben 15 goal aiutando la squadra a salire in Serie A:

“Gennaro Tutino è diventato alto, adesso, è un attaccante moderno, sa fare la prima punta o la seconda o volendo può giocare pure esterno e ero, chiaramente, vorrebbe tenersi quel che ha conquistato con la Salernitana“.

Ounas e il riscatto a Crotone

Di Ounas hanno colpito le prestazioni, le giocate e la sua rapidità, nonostante abbia solo segnato 4 goal in stagione.