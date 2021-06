De Paul-Calhanoglu, possibile intreccio di mercato tra Milan, Atletico Madrid e Udinese

Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, si starebbe per delineare un importante intreccio di mercato tra Milan, Atletico Madrid e Udinese. Protagonista della vicenda il calciatore argentino Rodrigo De Paul.

Il centrocampista argentino, che da tempo è finito nel mirino del club guidato da Simeone, avrebbe dato priorità al trasferimento con i colchoneros, ma non si profila una trattiva semplice per via delle importanti richieste mosse dalla società friulana per il cartellino di De Paul. Di conseguenza l‘Atletico Madrid starebbe pensando come alternativa ad Hakan Chalanoglu, il calciatore ex Leverkusen si libererà a parametro zero dal Milan. Questo cambio di casacca da parte del numero 10 della nazionale turca aprirebbe un importante scenario per l’approdo in rossonero di Rodrigo De Paul.