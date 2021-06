Le richieste di Spalletti: otto nomi per tre ruoli

Spalletti Napoli – Il Napoli della prossima stagione sarà senza ombra di dubbio costruito ad hoc per il suo allenatore. Luciano Spalletti è un tecnico di primo livello, con grande personalità ed esperienza. Proprio per questo motivo Spalletti Napoli stanno lavorando insieme per puntellare la rosa e renderla perfetta per le idee tattiche del mister toscano.

Cristiano Giuntoli sa di avere tanto lavoro davanti. Il Napoli, dopo la mancata qualificazione in Champions, ha la necessità di ridimensionarsi senza perdere troppo terreno nei confronti delle avversarie. Spalletti ha fornito, secondo il Corriere dello Sport, una lista alla società: otto nomi per tre ruoli. Le priorità riguardano infatti difensore centrale, terzino sinistro e mediano.

Per la difesa i riflettori sono puntati su Senesi e Omegaric. L’out sinistro vede in Emerson il profilo perfetto, ma sono valutati anche Reinildo Mandava del Lille e Parisi dell’Empoli. A centrocampo sembra ormai certo l’arrivo di Basic. Si accende poi l’interesse per Orsolini ed il vecchio obiettivo Zaccagni.