Nazionale, guai per Mancini: infortunio Pellegrini, Europei a rischio

Pellegrini infortunio – Altri guai in arrivo per Roberto Mancini. Dopo il forfait di Stefano Sensi e le condizioni non al meglio di Marco Verratti c’è il rischio di perdere un’altra pedina importante a centrocampo. Come riportato da Calciomercato.com, infatti, Lorenzo Pellegrini sarebbe a rischio per la competizione.

Da Coverciano, infatti, è arrivata la conferma di un problema accusato nella serata di ieri da Lorenzo Pellegrini che potrebbe quindi saltare l’intera competizione. Il centrocampista della Roma ha infatti subito un risentimento al flessore della coscia e Mancini sta valutando l’esclusione dalla lista dei 26. Al suo posto è già stato preallertato Castrovilli.

Brutte notizie quindi per Mancini, che potrebbe privarsi di un giocatore importante. Quest’anno per lui 11 reti in 47 presenze con la Roma, di cui 7 in campionato. Un ottimo centrocampista, che unisce quantità, qualità e discreta continuità in zona gol. Con la maglia della Nazionale lo score recita 17 presenze e due reti.