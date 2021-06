Mertens rassicura: “Non credo che andrò via dal Napoli, non c’è nessun motivo per lasciare la squadra”

L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha parlato in conferenza stampa insieme al difensore Jan Vertonghen dal ritiro della nazionale belga a Tubize, vicino Bruxelles. Tra le varie domande – riporta la versione online de La Gazzetta dello Sport – è stato chiesto al calciatore anche di un suo possibile addio agli azzurri. Ecco quanto evidenziato:

“Non credo che lascerò il Napoli. Il problema è che qui non potrei parlare del Napoli, ma non credo che non me ne andrò. Non c’è assolutamente motivo per me di lasciare la squadra. Quindi smentisco le voci su un mio futuro lontano dal Napoli.

È particolarmente bello che ci siano di nuovo dei tifosi. Ovviamente per il Belgio è uno svantaggio non giocare mai a Bruxelles, noi nella prima fase giocheremo due volte in Russia e una in Danimarca. Preferirei giocare tre volte in casa come l’Italia“.