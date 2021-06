Dazn rifiuta l’offerta di Sky: la Serie A resta solo in streaming

Dazn non ha avuto dubbi. L’offerta inviata da Sky è stata rifiutata stanotte. Sky aveva proposto a DAZN 500 milioni di euro per avere nella propria offerta un canale satellitare di Dazn e la disponibilità dell’app di Dazn su Sky Q. La Serie A, per ora, resta solo in streaming. L’obiettivo di Sky era sì avere l’app su Sky Q, ma soprattutto avvalersi di un canale satellitare, come successo quest’anno.

Come riportato da Calcio e Finanza, però, il colosso dello streaming ha mandato al mittente l’offerta. La richiesta di Sky, innanzitutto, è stata ritenuta tardiva. Inoltre Dazn proseguirà il suo lavoro in partnership con Tim per offrire la migliore esperienza possibile di sport su OTT agli appassionati.