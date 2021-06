ADL chiama Dzemaili per Omeragic: “Ma questo difensore del 2002 che gioca con te quanto costa?”

“Pronto Blerim, sono Aurelio. Come stai? Ma questo difensore del 2002 che gioca con te quanto costa?”. Il quotidiano “Il Roma” svela un retroscena sul presidente del Napoli e la telefonata informativa, riguardante Omeragic, fatta all’ex Dzemaili.

Ecco quanto evidenziato:

“Qualche settimana fa De Laurentiis ha chiamato al telefono l’ex azzurro Dzemaili, attualmente centrocampista dello Zurigo, per chiedere notizie su Becir Omeragic . Il ragazzone svizzero, che farà parte della nazionale che sfiderà anche l’Italia all’Europeo, ha avuto un exploit non da poco finendo nel mirino di tanti club. Tra cui anche il Milan. «Guardi presidente la valutazione attuale è di 12 milioni di euro», gli rispose Dzemaili.

Un po’ troppi per le casse del Napoli in questo momento. Anche perché il giovanotto ha ancora diciotto anni. Di certo, però, sarebbe un bel investimento per il futuro. Anche perché va sostituito Koulibaly in maniera adeguata ma sarebbe troppo rischioso affidare ad un “pischello” l’intero reparto arretrato. Per questo settore oggi ci vuole un calciatore già fatto che si dovrà inserire subito nel team di Spalletti”.