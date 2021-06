Fiorentina, Gattuso oltre ad Oliveira chiede Bakayoko: primi contatti con il Chelsea

Gattuso inizia la sua rivoluzione in casa Fiorentina ed oltre alla trattativa avviata con il Porto per Sergio Oliveira, considerando che il primo obiettivo del tecnico calabrese è quello di rafforzare il centrocampo, spunta anche un altro profilo che riguarda Tiémoué Bakayoko a cui Gattuso avrebbe chiesto di seguirlo anche in questa nuova avventura dopo l’esperienza milanese e napoletana.

Il club viola starebbe infatti sondando le possibilità con il Chelsea, dove il centrocampista è tornato dopo la stagione trascorsa in prestito al Napoli. Sono ora in corso i primi contatti tra la Fiorentina e i blues per capire se gli inglesi siano disposti ad aprire per un altro prestito. Questo è quanto riferito da Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito.