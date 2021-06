Pistocchi: “In un paese serio oggi ci sarebbero state le dimissioni di Orsato, Valeri e Rizzoli”

Nel giorno della festa della Repubblica italiana, il mondo calcistico si trova a parlare del servizio di ieri sera de Le Iene su Inter-Juventus del maggio 2018.

Su questo argomento è intervenuto Maurizio Pistocchi ai microfoni di Radio Marte. Ecco cosa ha affermato:

“Il tratto più sconfortante di questa vicenda è che tutto ciò che ci è stato detto in questi anni non sia vero. In un paese serio oggi ci sarebbero state le dimissioni, o almeno la sospensione, di Orsato, Valeri e Rizzoli, ma così non è avvenuto. L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma anche sull’onestà: non mi sembra che ora sia così. Non voglio appartenere alla categoria degli omertosi”.