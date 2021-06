Riduzione del monte ingaggi in vista: Mertens possibile sacrificato

Ha segnato più di tutti con la maglia azzurra, ma potrebbe non rimanere la prossima stagione: questo è il presente di Dries Mertens.

Come si legge nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante belga ha un ingaggio da 4.5 milioni di euro netti a stagione, più 500mila euro di bonus. Con la mancata qualificazione in Champions, Mertens potrebbe rappresentare un sacrificio necessario per sfoltire il monte ingaggi del club partenopeo. Da un lato il 4-2-3-1 di Spalletti che potrebbe esaltarne le caratteristiche, dall’altro De Laurentiis che dovrà valutare scrupolosamente le possibili offerte per il belga, nel caso dovessero arrivare.

Nelle prossime settimane capiremo sicuramente il futuro di Mertens, ma la sua permanenza in terra campana non è così certa.