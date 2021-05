L’Assessore allo Sport di Napoli, Ciro Borriello, ha annunciato l’imminente inaugurazione dello stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Il politico ne ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato:

“Noi vogliamo inaugurare finalmente lo stadio, perché è giusto che sia così e siamo arrivati anche a poter avere gli spettatori allo stadio. Stiamo iniziando a immaginare una cerimonia che sarà ovviamente partecipata. Ovviamente dobbiamo farla prima che partano i lavori del calcio Napoli, quindi prima del 13 luglio.

Quali giocatori saranno presenti? Immaginiamo che gli ex campioni come Bruscolotti possano presenziare, così come anche l’ambasciatore. Se ci sarà un biglietto popolare, quel costo dovrà andare in beneficenza, cercheremo di ragionare con il Napoli in questi termini.

Riqualificazione delle periferie nel nome di Maradona? La nostra idea è questa. Anche Diego Jr ha più volte ribadito che se il Comune dovesse fare attività sociali nel nome del padre ci darebbe una mano.

Centro Paradiso intitolato a Maradona? Il Comune ha fatto ciò che poteva, si può fare solo attività sportiva. Chiaramente per il Comune acquistare l’immobile è impossibile, così come per la Regione. Gli enti pubblici difficilmente lo fanno se non c’è un chiaro interesse pubblico. Dobbiamo affidarci alle attività imprenditoriali che possono fare una cosa del genere. Noi abbiamo dato il nostro supporto.

Terzo anello del Maradona? Lo dobbiamo mettere a posto noi, abbiamo fatto una delibera per i residui delle Universiadi. Lo stiamo facendo, siamo nella fase finale. La burocrazia ci mette il suo ma siamo pronti.

Statua di Maradona? Abbiamo avuto una spiacevole battuta d’arresto, noi volevamo farla con un crowdfunding, non legarla all’amministrazione. Forse oggi, tenendo in piedi l’idea, non è corretto che la faccia il Comune. In questa fase continuiamo con il crowdfunding ma eventualmente lasciare spazio a chi viene dopo”.