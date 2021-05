Atalanta in pole su Boga, il calciatore franco-ivoriano lascerà Sassuolo

Come riportato da Calciomercato.com, Jeremie Boga ha intenzione di lasciare il Sassuolo. In prima fila per l’ala d’attacco franco-ivoriana ci sarebbe l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il tecnico dei bergamaschi apprezza fortemente le doti dell’esterno offensivo e lo avrebbe voluto già un anno fa. Anche lo Shakthar Donetsk dell’ex De Zerbi avrebbe mostrato interesse per il calciatore in forza al Sassuolo. Boga rientrerebbe tra le prime richieste fatte dall’ex tecnico nero-verde al momento della firma col club ucraino, insieme a quello di Filip Djuricic. Anche Napoli e Milan, precedentemente interessate al giocatore, potrebbero rientrare in gioco nelle prossime settimane.

