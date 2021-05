L’arrivo di Spalletti potrebbe avvicinare Emerson Palmieri al Napoli

Il Napoli sta cercando un terzino sinistro e, secondo la Gazzetta dello Sport, Emerson Palmieri del Chelsea potrebbe avvicinarsi nel caso in cui Spalletti arrivasse in panchina. Il tecnico lo ha già allenato a Roma e il difensore potrebbe prendere in considerazione il ritorno in A.

Al Chelsea potrebbe bastare una cifra intorno ai dieci milioni per lasciarlo partire, visto che il contratto di Emerson ha scadenza giugno 2022.