Alvino smentisce: “Non c’è stato nessun litigio prima di Napoli-Verona, si tratta di una fake news”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Kiss Kiss Napoli” nel corso del suo consueto filo diretto con i tifosi azzurri. Di seguito sono riportate le sue parole:

“Il Napoli ripartirà da Luciano Spalletti: sarà lui il nuovo mister degli azzurri. Dopo l’ufficialità dell’allenatore si penserà al calciomercato, ai possibili nuovi acquisti da integrare all’organico. Quella che sta terminando è stata una settimana terribile per i tifosi. Il pareggio contro il Verona ci ha segnato tutti.

Ancora oggi io sto male, così come tutti i tifosi del Napoli, per quanto è accaduto nel corso della partita contro l’Hellas. Ma credetemi: non c’è stato alcun litigio prima della gara. Non credete a chi parla di fantomatiche delegazioni, di scontri con la proprietà: è una fake news. Se i partenopei non sono andati in Champions League non è certamente a causa di eventuali complotti. I campani hanno giocato molto male e negli ultimi venti minuti c’è stata una confusione totale anche da parte di Gattuso“.