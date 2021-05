Kaio Jorge-Napoli, incontro con gli intermediari: richiesta altissima del Santos! Le cifre

Uno dei più promettenti talenti brasiliani del momento, voluto da mezza Europa: Kaio Jorge, classe 2002 del Santos, sta per spiccare il volo nel grande calcio.

La prima società italiana, a dire il vero, ad averlo sondato concretamente era stata la Juventus di Agnelli, ma adesso la più è il Napoli. Dopo i primi contatti di quasi due settimane fa, nei prossimi giorni si prevede un incontro con gli intermediari per capire la reale possibilità di questo acquisto. Kaio Jorge ha il contratto in scadenza a dicembre 2021, ma per riconoscenza verso il club che lo ha cresciuto non vorrebbe lasciare a zero. Il Santos, però, non sembrerebbe disposto ad accettare offerte inferiori ai 40 milioni di euro.

Giovane, talentuoso e pronto al grande salto europeo: tutte caratteristiche che lo renderebbero un colpo ottimale per i partenopei, anche se nel mercato non si può dare mai nulla per scontato.