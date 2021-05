Due club interessati a Fabiàn Ruiz, il Napoli fissa il prezzo: i dettagli

Quest’estate non sarà solamente la stagione del valzer delle panchine, ma anche dei giocatori e, come sempre, dei più importanti.

Secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbero due club stranieri interessati a Fabiàn Ruiz: si tratta del PSG e dell’Atletico Madrid. L’ex Betis ha da anni parecchi estimatori in giro per l’Europa, ma il Napoli non ha intenzione di privarsene in questa sessione estiva. Il club di De Laurentiis ha, però, fissato il prezzo del cartellino per poter sedersi e trattare: 50 milioni di euro.

Difficilmente Fabiàn lascerà Napoli, però di fronte ad un’offerta importante sicuramente ci saranno dei ragionamenti in casa azzurra, anche in ottica futura.