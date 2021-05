Ritorno di Sarri? Gazzetta: “Per ora niente condizioni, ma il colpo da teatro non è da escludere”

Antonello Venditti cantava: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…”. Maurizio Sarri al Napoli potrebbe essere davvero concretizzarsi come un grande ritorno?

L’ipotesi di questo ritorno, secondo La Gazzetta Dello Sport, è dovuta al fatto che Spalletti, principale candidato per la panchina azzurra, non sia stato ancora annunciato. De Laurentiis, dovesse virare sul tecnico ex Juve, metterebbe sicuramente a tacere le polemiche, almeno momentaneamente, poiché nei tifosi napoletani è ancora forte l’amore per Sarri, nonostante il passaggio a Torino. Bisogna dire, però, che il Napoli di adesso non è la squadra di tre anni fa, per questo gli interrogativi su un suo possibile ritorno sono molteplici: rovinare un bel ricordo o rilanciarsi affidandosi a chi ha reso gli azzurri grandi dopo tanti anni?

La Gazzetta scrive: “De Laurentiis metterebbe d’accordo la piazza, a Napoli non c’è un solo tifoso che non lo rimpianga. Ma al momento, le condizioni per un accordo non ci sono”. Tanti dubbi, poche certezze, ma una cosa è certa: il presidente De Laurentiis ha mostrato negli anni come questi “colpi mediatici” siano nelle sue corde, quindi nulla è scontato.