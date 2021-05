Di Lorenzo: “Speravamo tutti in un finale diverso, grazie di tutto mister, non ti dimenticheremo”

Gattuso ha lasciato Napoli e il Napoli dopo aver vinto la Coppa Italia nel 2020 e aver mancato, però, la qualificazione in Champions.

Dopo i saluti di Victor Osimhen, anche Giovanni Di Lorenzo ha deciso di salutare il tecnico calabrese attraverso un post su Instagram: “Speravamo tutti in un finale diverso, ma questo non può cancellare quello che ci hai dato in queste due stagioni! Grazie di tutto mister! In bocca al lupo a te e al tuo grandissimo staff!”

I giocatori del Napoli stanno salutando il proprio condottiero, sollevando una legittima domanda: la rosa è d’accordo con la decisione dell’allontanamento di Gattuso?