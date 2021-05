De Maggio, indizio sulla nuova maglia: “Sarà presentata in ritiro e sarà un Napoli elegantissimo”

In una giornata piena di notizie, soprattutto per la panchina partenopea, non mancano le sorprese inaspettate.

Valter De Maggio, durante la trasmissione Radio Goal a Kiss Kiss Napoli, ha rivelato che la nuova maglia del Napoli verrà presentata a Dimaro (15-25 luglio) e che “sarà elegantissima”. Dopo l’accordo con Marcelo Burlon visto nel match contro l’Inter, risultato molto apprezzato dai tifosi napoletani e non solo, adesso cresce l’hype nei tifosi del Napoli per le maglie del prossimo anno.

Dopo la decisione di autoprodursi le divise da gioco, rinunciando alla partnership con Kappa, bisognerà vedere se è stata una decisione corretta o meno, esteticamente parlando. Oltre a ciò, sono state anche confermate al 99% le date del secondo ritiro estivo del Napoli: 28 luglio-7/8 agosto a Castel Di Sangro.