Retroscena Corriere dello Sport: “Con la Champions Allegri era in pole, ora corsa a due in panchina”

La pista Allegri è ormai impraticabile per il Napoli, secondo il Corriere dello Sport. In caso di qualificazione in Champions League sarebbe stato lui l’allenatore più vicino, mentre ora è un’opzione non più praticabile.

Per la panchina del Napoli, secondo il quotidiano, è rimasta una corsa a due: la cerchia è ristretta al nome di Luciano Spalletti, che ha parlato con De Laurentiis in tempi non sospetti insieme con il francese Galtier, campione di Francia con il Lille.