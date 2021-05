Insigne saluta Gattuso con una Instagram story: “Grazie mister” e un cuore azzurro di velata malinconia

Non sono passate nemmeno ventiquattro ore dal momento in cui Gennaro Gattuso ha lasciato la panchina del Napoli a quando è stato ufficializzato come nuovo allenatore della Fiorentina. Alla guida dei Viola – che hanno dato il grande annuncio sul proprio sito – inizierà per Rino una nuova ed entusiasmante stagione, ma a Napoli non sarà certamente dimenticato facilmente.

Dopo l’affettuoso saluto di Osimhen è arrivato poco fa anche quello di Lorenzo Insigne. Con una Instagram story, infatti, il capitano azzurro ha voluto omaggiare il lavoro svolto dal tecnico calabrese. Poche e semplici le parole del Magnifico, che ha dato l’addio al suo ex-allenatore con un eloquente “Grazie mister“, accompagnato da un cuore azzurro certamente ancora affranto per la mancata qualificazione alla prossima Champions League.