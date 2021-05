Esclusione Demme: la fake news del bonus supplementare alla presenza numero 25 in Serie A.

Sui social è cominciata a circolare una fake news riguardo il mancato impiego di Demme nelle ultime giornate di campionato. La mancata presenza in campo da parte dell’ex Lipsia sarebbe dovuta ,secondo al tam-tam social, ad una clausola presente nel contratto del centrocampista che avrebbe imposto al Napoli un bonus supplementare alla presenza numero 25 in Serie A. Ma non è così, il tutto trattasi di fake news.

L’ex Lipsia guadagna 2 milioni più 500 mila euro di bonus (non specificati) per 4 anni e 6 mesi, si è fermato a 24 presenze in campionato, rimanendo fuori nella trasferta di Firenze e nell’infausto match di ieri sera contro l’Hellas Verona. Due scelte non dettate dalla società, in quanto non esiste alcuna clausola di questo tipo nel contratto di Demme.