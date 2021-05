Iezzo: “Gattuso non ha gestito bene i portieri. Con la Champions la stagione del Napoli è da 8,5”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gennaro Iezzo, allenatore ed ex portiere del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Due portieri importanti? Averli è normale, però ci deve stare una certa gerarchia, per chi va in campo la domenica è una cosa importante. Gattuso non ha gestito bene i portieri, per me c’è un titolare e uno che subentra. Però nell’arco di una stagione un allenatore può sbagliare. A lui però cosa c’è da imputare? Sta portando – con i dovuti scongiuri – il Napoli in Champions League tra tante difficoltà”.

“Champions League? Non bisogna mollare nulla dal punto di vista della concentrazione, la storia recentissima ci insegna che molte squadre hanno poi subito una tendenza simile. Negli anni passati non abbiamo visto molto spesso squadre che si giocassero il campionato fino all’ultimo. Si parla di un’Atalanta che mollerà ma io non ci credo, dal punto di vista del gioco mette in difficoltà chiunque. Arrivare secondi peraltro significa guadagnare qualcosa in più”.

“Il Milan se vuole entrare nelle 4 per la Champions deve fare una partita importantissima, credo che la Juventus avrà vita facile a Bologna. Voto alla stagione del Napoli? Escludendo il risultato di domenica potrebbe essere un 6,5 ma domenica potrebbe essere anche 8,5″.