Paolo Del Genio, noto giornalista campano, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato:

“Sarebbe quasi un’impresa qualificarsi alla prossima Champions, il Napoli è tornato a viaggiare sulle medie scudetto. E un segnale di forza da parte della squadra, mi permetto di dire che non in relazione all’organico ma alla situazione in cui ci trovavamo qualche mese fa quella del Napoli sarebbe un’impresa. De Laurentiis non deve andare più lontano di Gattuso o Sarri, punto”.