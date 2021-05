Il sogno Real Madrid, il ritorno alla Juve e la sfida Napoli: Allegri in bilico

Il Corriere dello Sport, già dalla prima pagina, si concentra sui rumors che vedono protagonista Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juve, vincitore di ben sei scudetti, è l’oggetto del desiderio di quasi tutte le squadre per il prossimo mercato. Pragmatismo, carisma e grande capacità di lettura delle partite sono i pregi che hanno stregato tutti.

Come si legge sul quotidiano Max è fermo da due anni ormai e non vede l’ora di tornare ad allenare. Sebbene sembrasse ormai scritto un suo ritorno alla Juve negli ultimi giorni c’è stata un’inversione di tendenza. Il Napoli sembrerebbe essere tornato di prepotenza su di lui; e, soprattutto, pare che ci sia l’interessamento del Real Madrid.

Ad Allegri non resta che scegliere. Il Real Madrid sarebbe per lui un sogno: se Perez scegliesse lui, Mago Max saprebbe cosa rispondere. In caso contrario è pronta una sfida all’ultimo sangue tra Napoli e Juventus. Ascoltare ciò che sussurra Agnelli o accettare la sfida di De Laurentiis? Ad Allegri l’ardua sentenza.