Rivoluzione in vista in casa Fiorentina per la prossima stagione. Come anticipato dall’edizione odierna de La Nazione, uno dei primi nomi sulla lista dei partenti è quello di Kevin Malcuit.

Il terzio francese terminerà il periodo in prestito in toscana e non è previsto nessun riscatto per lui. Tornerà dunque in azzurro, con la possibilità di ritagliarsi uno spazio sulla fascia destra in alternativa a Di Lorenzo.