Ziliani: “Poteva accadere al Napoli ma ora Maldini e Gazidis non dicono niente?”

Paolo Ziliani ha commentato attraverso la sua pagina Twitter il pareggio interno del Milan contro il Cagliari.

Il risultato che complica la strada dei rossoneri verso la qualificazione alla prossima Champions League, riferendosi agli errori arbitrari di Juve Inter che ora mettono Milan a rischio per la partecipazione alla prossima Champions. Ecco quanto evidenziato:

“Ora che il verme ha fatto il buco nella mela del Milan (ma poteva accadere al Napoli, non cambia nulla), procurando un danno di 50-60 milioni per il probabile mancato approdo in Champions, cari Gazidis e Maldini: niente da dire su come vanno le cose in Serie A? Zitti e buoni?“.