Botta e risposta tra Victor Osimhen ed un tifoso su Twitter. L’attaccante azzurro ha risposto ad un utente che ha espresso il desiderio di vedere Cristiano Ronaldo in Champions League il prossimo anno: “Voglio che CR7 giochi in Champions Leaue la prossima stagione”.

La risposta dell’attaccante nigeriano è da applausi: “No (risate ndr) spera invece di vedere me in Champions l’anno prossimo“.

IL TWEET