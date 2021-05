“Atteggiamento da grande, ma vietato fare festa”: Gattuso fa i complimenti al Napoli ma rimpiange l’assenza dei tifosi allo stadio

Il Mattino svela un piccolo retroscena riguardante il mister partenopeo. A Gattuso scoppia il cuore per la gioia ho anche solo per il sollievo per questo senso di improvvisa leggerezza che dopo la gara con il Cagliari si avvertiva un po’ di meno.

“Ha un grande rimpianto, il tecnico: non aver conosciuto il calore del pubblico napoletano, non aver sentito i cori e il sostegno delle curve e non aver potuto vivere la città come avrebbe voluto. Ieri mattina la parola d’ordine a Castel Volturno è stata: ‘è vietatissimo far festa”. Ieri Gattuso e il vice Riccio hanno analizzato l’appuntamento con l’Udinese e fatto i complimenti ai calciatori per l’atteggiamento da grande squadra che hanno avuto sabato. Per Gattuso “è stato il Napoli che ha avuto tanta forza per prima cosa nella testa“.