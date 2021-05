Ai microfoni di Radio Marte, Raffaele Auriemma ha parlato del Napoli in filo diretto con i tifosi azzurri. Il noto giornalista napoletano ha parlato della gestione di Ancelotti al Napoli, ed espresso il suo parere in merito. Ecco quanto dichiarato:

“Ancelotti è stato cacciato quell’anno perché altrimenti saremmo andati in Serie B. Per come si stavano mettendo le cose, la situazione era critica“.