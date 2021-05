Lo Monaco: “Inconcepibile l’errore di Hysaj, gli avrei mangiato la testa”

Pietro Lo Monaco, ex dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato:

“Avrei mangiato la testa a Hysaj, inconcepibile un errore così marchiano di uno che gioca in Serie A… non si può peccare in attenzione in quel modo. Ad un minuto dalla fine non si può peccare d’attenzione in quel modo. Le grandi squadre non lasciano mai nulla di intentato, sono avvelenate, stanno sempre sul pezzo. A gara finita non si può commettere un errore del genere. Non è normale distrarsi così, non è normale prendere un gol in quella maniera. Hysaj ha dimenticato completamente la diagonale”.