Italia, 28 calciatori vaccinati tra cui quattro del Napoli. Gravina: “Scelte fatte in base alle indicazioni del ct Mancini”

A metà giugno a Roma si daranno inizio agli Europei e con l’avvicinarsi della data, come già annunciato nei giorni scorsi, quest’oggi è partita la campagna vaccinale per i calciatori azzurri in vista della competizione. Sono 28 in totale i vaccini effettuati tra Roma e Milan e tra quelli “romani” fanno parte anche quattro calciatori del Napoli che sono Insigne, Meret, Di Lorenzo e Politano. Oltre ai quattro azzurri sempre a Roma sono stati vaccinati anche Lazzari, Acerbi, Immobile, Biraghi, Castrovilli, Scamacca e Spinazzola.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto al riguardo parlando al margine dell’appuntamento presso l’Ospedale ‘Spallanzani’ di Roma per la somministrazione dei vaccini ai calciatori della Nazionale Italiana indicati dal ct Roberto Mancini. Ecco quanto riportato:

“Ringrazio il Governo per averci dato la possibilità di disputare in Italia la fase finale dell’Europeo e ci permetterà di farlo nella massima sicurezza sia per gli atleti che oggi sono stati vaccinati sia tutti coloro che vorranno vivere l’evento sportivo. Ci posizioniamo a valle delle fasce protette secondo le linee guida. In base alle indicazioni del ct Roberto Mancini sono stati vaccinati quest’oggi 12 calciatori a Roma e 14 a Milano. Poi, in vista dell’Europeo, questo numero dovrà essere ristretto. Grazie anche al commissario Figliolo e al dottor Vaia per la disponibilità”.