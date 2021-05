Auriemma: “Perché il presidente non si fa sentire? Non vedo l’ora che finisca il campionato, rimpiangeremo Gattuso”

Raffaele Auriemma ha commentato, attraverso un video pubblicato sul suo canale Youtube, la partita di ieri tra Napoli e Cagliari. Il noto giornalista campano ha anche analizzato gli errori commessi dal direttore di gara e sul mancato utilizzo del VAR in occasione del gol annullato ad Osimhen. Ecco quanto evidenziato:

“Se noi andiamo ad analizzare i numeri della partita di Napoli-Cagliari, obbligatoriamente, dobbiamo dire che il pareggio è il risultato più corretto per questa gara. Anche perché nel secondo tempo il Cagliari ci ha creduto di più, il Napoli è parso stanco.

Io ho visto molti uomini stremati: Lozano, Fabian e Zielinski, tanto che Gattuso è stato costretto a sostituirli tutti. Purtroppo la sostituzione forzata di Osimhen ha distrutto i piani di Gattuso che, altrimenti, avrebbe sicuramente sostituito anche Insigne. In una prestazione eccellente Hysaj ha commesso un errore, uno solo, che purtroppo ha portato al pareggio del Cagliari.

Però poi dobbiamo anche analizzare gli episodi, ma secondo voi una mano poggiata sulla schiena di Godin, che è un armadio a muro può causare una caduta del genere? No. Ma allora mi spiegate perché l’arbitro Fabbri ha annullato il gol di Osimhen? Quello sarebbe stato il gol del 2-0, su quel risultato faccio fatica a pensare che il Napoli potesse pareggiarla quella partita. Fabbri ha annullato il gol ed il signor Mazzoleni non si è degnato di chiedere di andare a rivederlo quell’episodio, perché poteva risultare un chiaro ed evidente errore dell’arbitro. Il signor Mazzoleni non dovete dimenticarvelo perché costrinse l’arbitro Pasqua a rivedere l’intervento nei minuti finali su Theo Hernandez in Milan-Napoli, Mazzoleni costrinse il direttore di gara ad andare a rivedere l’azione.

Ma mi chiedo, perché il presidente De Laurentiis non fa sentire la sua voce come ha fatto Paratici con Chiffi nel finale del primo tempo tra Udinese e Juventus ? Gli altri le fanno ed ottengono dei risultati, se il mondo arbitrale sta facendo venire a galla un po’ di pattume tenuto nascosto, perché De Laurentiis non si fa sentire ? Il presidente ogni volta che ha un opportunità fa causa a tutti, perché con gli arbitri ha questa forma di soggezione? Io vorrei che accadesse il contrario, che fossero gli arbitri ad avere soggezione del Napoli. Spero che un giorno tutto questo accadrà.

Spero anche che finisca presto l’avventura di Gattuso alla guida del Napoli, perché voglio che il napoletano lo debba rimpiangere lo dico a voi quattro imbecilli, che ogni volta che il Napoli fa un pareggio ve la prendete con lui. Non vedo l’ora che passino queste quattro partite e Rino Gattuso se ne vada, dirò finalmente. Così quei quattro idioti che continuano ad offenderlo, cominceranno a capire cosa vorrà dire un Napoli senza Gattuso, un Napoli sicuramente meno forte di quello che abbiamo oggi”.