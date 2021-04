Piace Francisco Montero per la difesa: il suo agente ha confermato l’interesse del Napoli

Il Napoli pensa anche al mercato, e come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ha già individuato quello che potrebbe essere l’erede di Maksimovic in difesa. Francisco Montero, 22 anni in prestito al Besiktas di proprietà dell’Atletico Madrid.

Il suo manager, Alejandro Camano, ha confermato l’interesse del Napoli e i contatti avuti con Giuntoli. Montero è forte fisicamente e ha già esordito in Champions League nel 2018 contro il Borussia Dortmund, ed è il perfetto candidato per sostituire Maksimovic in scadenza.