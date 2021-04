La Lazio non molla Gattuso: se Inzaghi non dovesse rinnovare, Lotito punterà sul tecnico calabrese

Gennaro Gattuso lascerà Napoli a fine stagione. A meno di un clamoroso colpo di scena, le strade tra il Napoli e Ringhio si separeranno a fine campionato. Il rapporto tra il tecnico calabrese e De Laurentiis difficilmente potrà risanarsi e l’ex Milan inizia a guardarsi attorno.

Sull’ex campione del mondo c’è la Fiorentina in pole, sicura di salutare Beppe Iachini al termine di questa stagione. Ma, secondo quanto riporta Calciomercato.it, non bisogna escludere la pista Lazio. Simone Inzaghi non ha ancora rinnovato e finché non ci sarà la firma del prolungamento, l’idea di Rino Gattuso alla Lazio non tramonterà. Il presidente Claudio Lotito vede in Ringhio uno dei profili principali per l’eventuale sostituzione di Inzaghi.