Torino-Napoli 0-2, gli azzurri agganciano la Juve: voti e pagelle del match

PAGELLE TORINO NAPOLI – Il primo dei due anticipi del lunedì ha visto il Napoli andare di scena a Torino contro i granata di Nicola. Gli azzurri hanno vinto imponendosi

Nella prima frazione gli azzurri partono a mille e dopo 15′ sono già sullo 0-2, reti firmate da Bakayoko e Osimhen. Gli azzurri hanno dominato in lungo e in largo il primo tempo chiudendo con due reti di distacco i primi 45′.

Nel secondo tempo gli azzurri gestiscono il match rischiando solo una volta con un destro di Ansaldi, ipnotizzato però da Meret. La seconda frazione si avvia verso la conclusione senza pericoli per i partenopei, anzi l’impressione è che la squadra di Gattuso avrebbe potuto segnare anche qualche gol in più.

Le pagelle degli azzurri

Meret 6,5: Nel primo tempo quasi mai impensierito dal Torino. Nella seconda frazione invece è bravissimo a parare con i piedi su Ansaldi che si era liberato benissimo per andare alla conclusione.

Di Lorenzo 7: Match sontuoso quello del 22 azzurro. Spinge, difende e si dimostra una sicurezza sulla corsia destra.

Rrahmani 6,5: Partita di ordinaria amministrazione. Nessuna sbavatura per il difensore azzurro che dimostra di potersi rendere utile e come anche per il futuro.

Koulibaly 6: Forse il meno brillante degli azzurri, il senegalese non viene quasi mai messo in difficoltà dagli avversari, fatta eccezione per un passaggio errato in cui Bakayoko però ci mette una pezza.

Hysaj 7: Tra i migliori in campo negli azzurri, seppur il rinnovo sembra lontano lui continua a dare il massimo quando viene chiamato in causa. Chapeau alla sua prova di oggi.

Bakayoko 7: Realizza il gol del vantaggio infilando Sirigu con un destro potente e angolato che si infila alla destra dell’estremo difensore del Torino. Sostituisce alla grande Fabian Ruiz.

Demme 6.5: Non si sente e non si vede, il gioco però non può non passare dai suoi piedi. Quando gli arrivano i palloni li ripulisce e dà il via alla manovra azzurra.

Politano 6: Ancora una buona prestazione da parte dell’ex Sassuolo che sfiora anche la rete dello 0-3 nel primo tempo. Nella seconda frazione allenta un po’ e Gattuso lo tira fuori dalla mischia. (Dal 58′ Mertens 6: Ha sui piedi due volte il pallone del sorpasso a Vojak, troppa imprecisione però nelle sue conclusioni)

Zielinski 6,5: Come sempre è un piacere vedergli giocare il pallone. Nel primo tempo colpisce un palo da fuori area, sarebbe stata la ciliegina sulla sua prestazione. (Dal 58′ Lozano 6,5: Entra e fa espellere Mandragora. A sprazzi si rivede il Chucky che ha tanto fatto bene nella prima parte di stagione.

Insigne 6.5: Sempre presente nelle manovre offensive degli azzurri. Forse l’unico errore della sua partita è quello di cercare troppo il gol personale. Sfortunato a colpire un palo interno nel secondo tempo.

Osimhen 7,5: Cavalcata vincente quella dello 0-2, alla fine della sua corsa con un po’ di fortuna riesce a trovare la rete. Sembra finalmente aver trovato la forma e soprattutto le misure giuste per guidare l’attacco azzurro. In questa partita è senza alcun dubbio il migliore in campo.

Pagelle Torino Napoli social

Questi i nostri voti ai calciatori azzurri. Ricorda che puoi seguire tutti gli aggiornamenti sul Napoli anche sul nostro account Instagram: