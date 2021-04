De Laurentiis ha scelto Spalletti, in arrivo l’incontro decisivo: pronto il contratto

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe già scelto il nuovo allenatore degli azzurri per la prossima stagione. Rino Gattuso sembra ormai sempre più lontano da Napoli e potrebbe accasarsi alla Fiorentina, a prescindere dalla qualificazione in Champions League.

Dopo i contatti con Sarri, che sembra sempre più vicino alla Roma, e con Allegri, che è nel mirino di Tottenham e Juventus, il Napoli sembra voler accelerare per Luciano Spalletti.

Calciomercato Napoli, l’offerta per Spalletti

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Aurelio De Laurentiis vuole organizzare un incontro a casa Spalletti per convincerlo a dire sì alla causa azzurra. L’offerta del patron azzurro sembra essere di un contratto biennale con una opzione aggiuntiva per la terza stagione. De Laurentiis si è convinto che il tecnico di Certaldo possa essere la persona giusta per la panchina azzurra, Spalletti, dal canto suo, vorrebbe tornare a mettersi in gioco.

La presenza del Napoli nella prossima Champions League non è l’unico elemento decisivo, ma è chiaro che conta moltissimo. L’incontro decisivo tra le due parti non è lontano, nei prossimi giorni scopriremo se avrà esito positivo e sarà Luciano Spalletti a sedere sulla panchina del Napoli nella prossima stagione.