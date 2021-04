Adani: “Milinkovic ha alzato troppo la gamba. Il Napoli aveva le potenzialità per vincere il campionato”

Lele Adani, negli studi di Sky Sport, ha commentato la sfida tra Napoli e Lazio. Di seguito quanto dichiarato.

“Milinkovic si è preso un rischio troppo grande. Manolas non si è abbassato, è Milinkovic ad alzare troppo. Lazzari aveva subito fallo da rigore e rosso, ma Milinkovic ha già commesso fallo prima palesemente. Non è un torto alla Lazio“.

“L’Atalanta è il modello da seguire, è presente e futuro. Il Napoli ha una qualità importante nella rosa. Aveva le alternative per reggere su più fronti, e il Napoli ha le potenzialità per vincere lo scudetto. Oltre ad Osimhen e Mertens sono mancati anche calciatori come Fabiàn, che ora è al massimo. Bakayoko ha fatto bene perché la squadra sta bene. Ora sta giocando benissimo Politano pur mancando Lozano. Il Napoli è una squadra per giocare bene ed attaccare, poteva lottare per lo scudetto“.