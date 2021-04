Moggi: “Chi si è ritirato dalla Superlega è un pusillanime”

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Crc durante “Arena Maradona” per parlare della Superlega e nello specifico delle squadre che nelle ultime ore hanno fatto dietrofront. Queste le sue parole:

“Chi si è ritirato dalla Superlega è un pusillanime. Biasimo di più chi ha deciso il dietrofront rispetto a chi ha denunciato la necessità di rifondare il calcio. Questo sport deve prevedere aiuti per le grandi e per le piccole, i vertici del calcio devono sedersi a un tavolo e non accettare di organizzare un Mondiale in Qatar. Non si è mai visto che la Coppa del Mondo si giocasse a novembre.

“Qualcuno che si è indignato, in passato ha chiesto contratti onerosi con la possibilità di non pagare le tasse. I tifosi del Chelsea sono scesi in piazza per protestare contro la Superlega. Lo faranno pure quando i blues non vinceranno più, perché non avrà la possibilità di acquistare i migliori per primeggiare. Non si rompono gli accordi presi dopo poche ore. Ora si è messo alla luce il problema economico. Uefa e Fifa devono fare qualcosa, adesso non si può tornare indietro”.