La Juve non sbaglia e va a +1 sull’Atalanta! Secondo pareggio di fila per l’Inter che frena a La Spezia

Vittoria in rimonta della Juventus all’Allianz Stadium in chiave Champions League contro il Parma. Secondo pareggio di fila per 1-1 invece per l’Inter, questa volta in casa dello Spezia. In zona salvezza da segnalare l’importantissima vittoria del Cagliari ad Udine e il pareggio del Torino a Bologna. Di seguito tutti i risultati di questa sera valevoli per la 32esima giornata di serie A:

Bologna-Torino 1-1

Crotone-Sampdoria 0-1

Genoa-Benevento 2-2

Juventus-Parma 3-1

Spezia-Inter 1-1

Udinese-Cagliari 0-1