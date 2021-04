Corsi, pres. Empoli: “De Laurentiis non mi ha mai chiamato per chiedermi di Dionisi”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”.

“Dionisi? De Laurentiis non mi ha mai chiamato per chiedermi di lui. Mi chiamò dopo la Coppa Italia per farmi i complimenti per come giocammo. Mi disse: ‘Ma come fai a scegliere allenatori così bravi?’ Faceva rifermento anche a Sarri.

Spalletti? Mi piacerebbe vederlo al Napoli. Siamo cresciuti insieme. Condividevo con lui un appartamento da ragazzo. Con De Laurentiis avrebbe un rapporto professionale, è un allenatore dalla grande esperienza”.