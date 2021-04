Alvino sulla Superlega: “È una zozzeria! Klopp e Guardiola hanno le palle, Pirlo, Pioli e Conte muti”

Carlo Alvino ha espresso alcune parole in merito alla Superlega ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“È una zozzeria la Superlega. È nata per ripianare i debiti. Anche se dovesse partecipare il Napoli, direi la stessa cosa. Non ho mai apprezzato e condiviso Ceferin, sono accadute tante cose in UEFA, ma mi ha fatto ridere quando ha raccontato il retroscena su Agnelli e sul cellulare. Perchè Pirlo, Pioli e Conte non parlano mentre Guardiola e Klopp sì? Perchè loro hanno le palle?”.