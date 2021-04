ULTIM’ORA – Primavera, rinviata Napoli-Crotone: troppi casi covid nella squadra calabrese

Come comunicato sul sito ufficiale del Napoli, la sfida in programma oggi in trasferta contro il Crotone, valevole per la settimana giornata di ritorno del campionato Primavera 2, è stata rinviata a causa di diverse positività al Covid nel gruppo squadra dei calabresi. Ecco quanto riportato sul sito:

“La Lega Nazionale Professionisti Serie B comunica, considerato il riscontro di alcuni casi Covid nel gruppo squadra Primavera del Crotone, che la gara Crotone-Napoli, in programma oggi alle ore 11 per la settima giornata di ritorno del campionato Primavera 2, è rinviata a data da destinarsi”.