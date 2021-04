De Zerbi: “Non so se sono ancora l’uomo giusto a Sassuolo dopo tre anni”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Con Giovanni Carnevali che non è un semplice amministratore delegato ma un amico, parleremo, affronteremo. Non è un problema dell’altra squadra. Ho anteposto sempre il Sassuolo davanti a tutto. Il problema è capire se sono l’uomo giusto al posto giusto dopo 3 anni”.

“Per due anni di fila siamo ottavi, difficilmente possiamo fare qualcosa di più perché chi ci precede è nettamente più forte e bisogna capire quale scelta è la migliore, col pensiero che sono sempre orgoglioso di essere a Sassuolo. Non sta scappando nessuno da qua. Si fanno valutazioni ponderate per non pentirsi in futuro“.

Voglia di qualcosa di nuovo?

“No. Dopo 3 anni ci si abitua allo stesso allenatore e quindi qualcosa va rivisto, tutto qua“.