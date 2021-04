Conte in conferenza stampa: “Andiamo a Napoli per vincere, il Napoli tra le squadre più forti, Koulibaly tra i primi al mondo”

Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match tra Napoli e Inter in programma domani sera alle 20:45 al “Diego Armando Maradona”.

“Mancano ancora dei punti per arrivare ad una meta molto ambiziosa. Andiamo a giocare a Napoli la nostra partita per ottenere la vittoria, vedremo a fine partita quale sarà il risultato. Non possiamo permetterci di fare calcoli, diventerebbe deleterio.

Gioco troppo difensivo? L’importante è non toccare l’Inter, il problema del gioco della squadra troppo difensivo sono io.

Il rischio che non dobbiamo correre è quello di dare lo scudetto per scontato. Sappiamo tutti i sacrifici che abbiamo fatto e dobbiamo essere umili, mancano ancora degli step per coronare questo sogno.

Il Napoli ha una delle rose più importanti delle Serie A e a inizio anno l’ho messa tra le candidate allo scudetto. Gattuso è un ottimo allenatore e sappiamo che l’allenatore è colui che vive situazioni poco piacevoli quando mancano i risultati. L’allenatore è un ruolo particolare, serve passione per andare oltre le critiche e i giudizi. Nel mio caso i risultati hanno cambiato la mia posizione.

Koulibaly è tra i due o tre difensori più forti al mondo, quando ero al Chelsea volevo portarlo a Londra. Lukaku conosce la forza di Koulibaly e per mettere in difficoltà lui e l’intero reparto bisogna lavorare di squadra”.

Ogni squadra deve avere un’identità e riesci a ottenerla solo insistendo sul sistema. Poi esistono i principi che si adattano al sistema, ma penso che lavorando su un sistema di gioco, diventa più semplice apprendere i meccanismi per i calciatori. Una squadra si deve riconoscere: più certezze si hanno, meno stravolgimenti avranno in campo.

Ivan è totalmente rientrato da giovedì in gruppo, infortunio smaltito ed è a disposizione. Arturo con Kolarov lavora a parte per smaltire l’edema al ginocchio.

Ci sono momenti in cui attacchi e fai soffrire, altri in cui soffri e difendi. Il Napoli ha qualità, hanno aggiunto calciatori importanti e pagati tanto come Osimhen. Affrontiamo una squadra forte, ma anche noi vogliamo dimostrare di esserlo. Ricordo la gara di Coppa quando abbiamo perso, pur dominando a San Siro: uscimmo, loro arrivarono fino in fondo e conta solo questo”.