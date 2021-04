ULTIM’ORA – Dal primo maggio riaprono gli stadi nelle regioni a zona gialla!

Importantissima novità riportata pochi istanti fa dalla Gazzetta dello Sport. In ottemperanza con il il nuovo Decreto illustrato in giornata dal Premier Draghi e dal ministro Speranza, gli stadi in Italia potranno tornare a riempirsi.

Gli impianti italiani, nelle regioni a zona gialla, potranno riaprire al pubblico a partire dal primo maggio. L’accesso sarà consentito fino a 1000 spettatori, anche se sono ancora da capire le modalità di afflusso, ma si tratta certamente di un primo passo verso il ritorno alla normalità.

Ricordiamo che la Campania dovrebbe per ora passare dalla zona rossa a quella arancione.