Napoli-Inter, Perisic rientra in gruppo ma Conte ha solo un dubbio per la trasferta di Napoli

Inizia il conto alla rovescia per Napoli-Inter che si disputerà domenica 18 dicembre al ‘Maradona’ di Napoli e ad Appiano Gentile è da poco terminato l’allenamento dell’Inter.

Ivan Perisic è rientrato in gruppo mentre continua il lavoro a parte per Vidal e Kolarov. Ma Conte ha solo un dubbio che è legato proprio all’impegno di Perisic ma comunque tra le alternative c’è Young ed anche Darmian. L’intento del tecnico pugliese è quello di continuare a fare risultato sfruttando l’ottimo momento che sta vivendo la squadra neroazzurra con l’obiettivo di conquistare i tre punti a Napoli. Ma anche il Napoli ha tanta voglia di vincere per continuare a credere nel sogno Champions ed in più i partenopei conosceranno già in anticipo i risultati delle altre squadre visto che la partita si disputerà alle 20:45.