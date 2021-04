Meret, addio vicino: Roma ed Inter sulle sue tracce

A causa del forfait di David Ospina sarà Alex Meret a difendere la porta del Napoli domenica, in occasione della sfida contro l’Inter. Secondo Tuttosport, però, il futuro del giovane portiere di Napoli e nazionale sarà lontano dal capoluogo campano.

Sul quotidiano si legge infatti che il calciatore non ha gradito la gestione di Gattuso, che spesso gli ha preferito Ospina. Di conseguenza l’agente Pastorello starebbe già cercando delle alternative per il suo assistito. Secondo il giornale sulle tracce di Meret ci sarebbero l‘Inter, che vuole trovare un sostituto per Handanovic, e la Roma, non contenta del suo attuale numero 1, Pau Lopez.