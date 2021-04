Bagni sicuro: “Koulibaly fermerà Lukaku. Stravedo per Osimhen. Demme? Per me sempre titolare”

Salvatore Bagni, ex centrocampista di Napoli ed Inter, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno per commentare la prossima sfida tra le due sue ex squadre. Bagni ha elogiato sia il Napoli che il suo allenatore. Di seguito le parole dell’ex mediano.

“L’Inter può essere attaccata, il Napoli ha la migliore potenza offensiva del campionato. All’andata gli azzurri strameritavano di vincere: poi da quella sconfitta andò tutto storto”.

“Come si ferma Lukaku? Semplice, con Koulibaly! Non mi sembra che all’andata il belga se la sia passata bene. L’importante è togliergli profondità e non lasciarlo respirare. Non deve dialogare con i compagni”.

“Osimhen? Stravedo per lui, per me ha delle grandi qualità. Dopo l’euforia per l’arrivo e la tristezza per l’infortunio, darà il meglio. Demme? Per me dovrebbe essere sempre titolare. Sono sicuro che il Napoli se la giocherà fino in fondo per la Champions“.